Diritti TV, assegnazione più vicina a DAZN: anche Torino e Bologna sono a favore dell’emittente

Il gruppo delle grandi guidato da Agnelli e Lotito è vicino a ottenere il sì definitivo alla scelta di Dazn come broadcaster della Serie A per i prossimi tre anni: i club favorevoli sono arrivati a 13, con Torino e Bologna, rivela Repubblica sul proprio sito. La Roma potrebbe essere il quattordicesimo, dando così la maggioranza all’emittente web, anche se il club di Friedkin non cede senza garanzie sulla possibilità di mantenere a Sky le 3 partite in co-esclusiva per non perdere un partner in vista del triennio 2024/27.

A una settimana esatta dal 29 marzo, data di scadenza delle offerte, la Serie A è pronta ad assegnare a Dazn e TIM i diritti televisivi per le partite del campionato italiano dal 2021 al 2024: alla Serie A andranno 840 milioni per tutte e 10 le partite, con 7 in esclusiva e 3 in co esclusiva. Vuol dire che 7 partite per ogni giornata di Serie A si vedranno solo sull’app di Dazn, che sarà distribuita da TIM Vision.

Fonte: TMW