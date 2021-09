Diritti TV, continua la lotta: DAZN potrebbe cedere i diritti a Sky

Molti disservizi e problematiche nelle prime 3 giornate di campionato per DAZN. La piattaforma streaming è stata più volte criticata per i numerosi buffering delle dirette in Serie A. Secondo quanto riporta Milano Finanza si sta facendo largo una clamorosa ipotesi secondo il quale dal Parlamento potrebbe arrivare ad Agcom un input per agire in tempi ristretti sulla questione relativa ai servizi streaming e i diritti del calcio. Addirittura DAZN potrebbe cedere alcuni diritti a Sky, in sub licenza. Questa decisione, però, è nelle mani di Gianfranco Giorgietti, ministro dello sviluppo economico.