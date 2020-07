Diritti TV, il “Piano De Laurentiis” secondo Milano Finanza

Il portale di economia Milano Finanza ha analizzato il “Piano De Laurentiis” per risolvere la questione dei diritti TV. Il presidente del Napoli vorrebbe creare una Media Company di proprietà della Lega Serie A. “Le pay tv non hanno mai pensato a implementare l’investimento vincolando l’incremento di corrispettivo ad un consequenziale maggior investimento da parte dei club in calciatori di livello superiore per aumentare la competitività di tutte le squadre.

Negli ultimi due anni si sono persi oltre 700 mila abbonati. Ciò sia a causa della pandemia, ma anche per il grave errore commesso da Sky nell’acquisizione di Mediaset Premium che ha fortemente limitato il passaggio automatico a Sky dei circa 1,7 milioni di abbonati alla pay tv di Mediaset.

La situazione, in termini di perdita di utenza televisiva, è risultata ulteriormente aggravata dalla scelta della Lega di determinare un bando per prodotto in funzione del quale il telespettatore è obbligato a sottoscrivere due abbonamenti (Sky e Dazn) per seguire tutte le partite della propria squadra”.

“L’idea è che la Lega produca direttamente le partite di calcio del campionato italiano, di Coppa Italia, Supercoppa. Più eventuali amichevoli durante il periodo estivo e le licenzierà allo stesso identico prezzo di abbonamento agli utenti tramite tutte le piattaforme esistenti o di futura presenza in Italia.

Alle piattaforme verrà riconosciuto una fee di distribuzione massima del 10% per il lavoro di raccolta degli abbonamenti e per la trasmissione degli eventi calcistici. Il segnale sarà fornito dalla Lega stessa. Per quanto riguarda il mercato internazionale è stato ultra-conservativamente indicato soltanto il valore di 330 milioni all’anno per sei annualità”.

“Il prezzo per abbonarsi dovrà essere lo stesso a prescindere se il servizio verrà acquistato dall’utente finale tramite Sky o altri broadcaster. Il vantaggio sarà rappresentato dalla possibilità di acquistare esclusivamente il campionato di Serie A e non anche altri pacchetti di film, serie TV o intrattenimento vario. Quindi per l’utente costituirebbe un notevole risparmio non vedersi obbligato a dover acquistare altri contenuti, cui non è interessato, per poter seguire la propria squadra. Il prezzo ipotizzato per un abbonamento relativo al campionato di Serie A è di 29,99 euro mensili più Iva”.