Diritti tv, il rischio scontro è alle porte e in futuro il taglio dei proventi sarà drastico

Se da una parte Sky, DAZN e Img continuano a chiedere alla Lega sconti e dilazioni di pagamento in vista dell’ultima scadenza per la sesta tranche del totale dell’accordo che dovrà essere versata i primi giorni di maggio, dall’altra i club di Serie A non sono disposti a trattare in questi termini e hanno già emesso le fatture in attesa dei versamenti. Se le emittenti in questione decideranno di non pagare, arriveranno immediatamente le ingiunzioni di pagamento e la guerra sarà totale. Una possibilità che tutti vorrebbero scongiurare anche in vista degli accordi futuri. Al momento le prospettive di un taglio drastico rispetto a quanto incassato nel triennio precedente sono quasi certe, a meno che non entri un altro soggetto in gioco, magari Amazon, a creare di nuovo un clima di competizione che possa alzare nuovamente gli eventuali proventi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.