Diritti TV, oggi i club di A pronti al decreto ingiuntivo. Diretta Gol in chiaro, Mediaset disponibile

Giorni caldi per la battaglia sui diritti tv, a livello economico quella più importante per i club di Serie A. Se ne parlerà nel consiglio di Lega di oggi, quando secondo La Repubblica i club del massimo campionato sono pronti a far partire il decreto ingiuntivo contro le pay-tv per la sesta rata della stagione 2019-20. Si parla di oltre 200 milioni di euro.

Mediaset disponibile in chiaro. Nel frattempo, si discute anche della proposta del ministro Spadafora di trasmettere Diretta Gol in chiaro: Mediaset si sarebbe detta disponibile. Più che una vera disponibilità, secondo il quotidiano romano, è però un modo di ricordare alla Serie A che Sky (e Dazn) non potrebbe trasmettere le partite in chiaro senza violare la legge Melandri, come vi abbiamo spiegato ieri. Perché avvenga, è necessario un intervento del governo o del Parlamento: Spadafora l’ha inserito tra i punti cardine per il via libera alla ripartenza. Se ne parlerà il 28 nell’incontro tra il ministro per lo Sport e la FIGC.