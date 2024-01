Djuric, l’agente: “Il Monza è stato più pronto del Genoa. Galliani decisivo. Sul Verona…”

Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay.

Su Milan Djuric sembrava che il Genoa fosse in pole, ma poi cosa è cambiato? C’è stato qualche interessamento anche di altre squadre?

“Il Genoa, a differenza del Monza, non ha affondato il colpo in maniera mirata. Faceva molto piacere l’interesse del Genoa, ma poi le modalità per prendere il calciatore erano differenti rispetto a quelle che ha poi intrapreso il Monza. Il club brianzolo è stato più determinato e pronto. Se si sono mosse altre squadre per Milan? No, è stata una lotta a due tra Monza e Genoa”.

Quanto è stato decisivo l’intervento di Adriano Galliani?

“Il dott.Galliani, ancora una volta, ha espresso tutte le sue doti di grande persona di calcio e, chiaramente, questo non è indifferente”.

Il rapporto tra Djuric ed il Verona si era ormai inclinato?

“No, è stata solo un’operazione di mercato che conveniva a tutti. Parliamoci chiaro, il giocatore ha 33 anni: la carta d’identità non mente. Avere l’opportunità di essere ceduto in un club prestigioso come il Monza poteva essere un’opportunità che andava colta sia per il calciatore che per lo stesso Verona”.

A Djuric è stata promessa una certa continuità? Quali sono gli obiettivi del Monza?

“Il Monza, per adesso, si gode la posizione di classifica, con l’intento di migliorarla il prima possibile. Una volta raggiunto l’obiettivo base, la squadra potrà pensare a qualcosa di più divertente. Titolarità? Il Monza è una squadra composta da vari giocatori forti, quindi, bisognerà sgomitare e convincere l’allenatore per guadagnare una maglia nell’undici titolare”.

William Scuotto per TvPlay