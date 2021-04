Dimaro, Il Sindaco: “Il ritiro del Napoli forse dal 10 al 20 luglio, raggiunto l’accordo con la provincia del Trentino”

Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ stato raggiunto l’accordo tra la provincia autonoma del Trentino ed il Napoli per il ritiro azzurro. Covid permettendo. Date ritiro? Penso che si parli della seconda metà di luglio. Dal 10 al 20 di luglio potrebbe essere una data. E’ tanta la voglia che la squadra resti per tanto tempo. Per noi è anche una questione di turismo ma soprattutto di festa, di convivenza. E’ una cosa per la quale si lavora tanto e si struttura. Dimaro è un paese di 2000 persone che in alta stagione arriva a 25mila. Faremo tutto il necessario per ospitare le persone nel rispetto dell’emergenza covid. I vaccini sono importanti e speriamo che facciamo in fretta”.