Domenica 24 novembre ad Edenlandia andrà in scena il primo raduno mondiale dedicato a Maradona

A quattro anni dalla morte del Pibe de Oro, domenica 24 novembre ad Edenlandia (a partire dalle ore 12) andrà in scena il primo “Maraduno” – raduno mondiale dedicato a Diego Armando Maradona. L’indimenticato campione argentino sarà celebrato attraverso un contest fotografico che servirà ad esprimere la passione sempre viva dei tifosi per le gesta del D10S del calcio.

A poche ore da Napoli-Roma, in programma alle 18 al Maradona, all’Edenlandia verrà allestito un set fotografico professionale (coordinato da Mario Durante, che insieme all’avvocato Sergio Pisani ed a Sergio Angeloni di FotoEma è tra gli organizzatori della manifestazione) per immortalare i fan che hanno tatuaggi dedicati a Maradona. Le immagini più iconiche saranno poi inserite in un murale commemorativo che raffigurerà il volto del campione argentino, unendo arte e passione per creare un’opera collettiva e simbolica.

In occasione del “Maraduno” – inoltre – i tifosi sono invitati a portare ad Edenlandia un loro cimelio speciale legato a Maradona per dimostrare di aver saputo custodire nel tempo la memoria di Diego.

Un dj set, gli highlights delle migliori giocate del Diez e la presenza di numerosi ospiti testimoni di quell’epoca (come il fotografo Sergio Siano) e non solo (ci sarà anche Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito) renderanno ancor più ricco il programma della prima edizione del “Maraduno”.