Domenichini in conferenza stampa: “Possiamo sempre migliorare. Pensiamo subito alla Salernitana”

Marco Domenichini, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria col Bologna: “Siamo stati in equilibrio. Forse solo un po’ all’inizio non abbiamo gestito bene. Si puo’ sempre migliorare. In alcune gare abbiamo avuto dei cali di attenzione e questo non deve succedere. Pensiamo subito alla partita di domenica contro la Salernitana. Dobbiamo essere bravi a recuperare e ad essere sempre sul pezzo. Insigne? I rigori li sbaglia chi li tira. Si e’ sempre allenato. Il segreto? E’ il lavoro quotidiano. Siamo fortunati. Lavoriamo con una squadra che ha voglia di lavorare, con impegno, senza creare problemi. La squadra è in crescita. Sapevamo di avere una rosa forte e i ragazzi lo stanno dimostrando. Tutti seguono il lavoro del mister. Siamo contenti per la vittoria”.