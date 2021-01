Donadoni: “Malumore intorno a Gattuso? Sempre così nel calcio, succede appena le cose si complicano”

Ai microfoni di Radio Rai, l’ex allenatore della Nazionale e del Napoli Roberto Donadoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

“All’Atalanta non manca nulla per lo scudetto, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma. È chiaro che c’è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo”.

Come spiega l’insoddisfazione intorno a Gattuso al Napoli? “Quando le cose si complicano tutto ritorna in discussione, fa parte del nostro mondo anche se questa cosa non mi piace molto. C’è malumore a Napoli, mentre a Cagliari Giulini ha rinnovato il contratto a Di Francesco nonostante i risultati scadenti. Tutto dipende dalle persone”.