Donadoni sul Napoli: “Ora serve continuità. La mia esperienza? Non c’era l’organizzazione di adesso, l’esonero un dispiacere”

Ai microfoni del Corriere dello Sport il doppio ex Roberto Donadoni ha parlato di tanti temi:

“Spalletti ha avuto un’ottima partenza, ora il prossimo mese sarà decisivo per capire se può trovare una continuità di risultati. Per entrambe le squadre ci sono problemi, è inevitabile con gli infortuni. L’esperienza a Napoli? Ho avuto poco tempo, la società non aveva l’organizzazione che c’è adesso. L’esonero è stato un dispiacere. Napoli città? E’ una di quelle città che non può non piacerti e sono ancora in contatto con alcuni amici”.