Donati: “Insigne ha fatto una gara strepitosa, capisco la rabbia, ma quando ha sbagliato lui nessuno se l’è presa così tanto”

Massimo Donati a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio:

“Una partita che finisce con sei reti è spettacolare, ma frutto di tanti errori di ambedue le squadre. L’arrabbiatura di Insigne ci sta, però dipende con chi ce l’aveva – queste le parole di Massimo Donati, ex calciatore ed opinionista Dazn, ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Lui ha fatto una partita strepitosa, ha corso tanto e ha lottato su tutti i palloni. Si è arrabbiato tantissimo, ma anche lui ha fatto errori madornali in questa stagione e nessuno se l’è presa. Inutile ricordare l’errore dal dischetto in Supercoppa. Per il Napoli, purtroppo, pesano ancora i tanti assenti, come Lozano e Osimhen. Recuperando elementi del genere, si potrà fare ancora meglio. Il Sassuolo, ai punti, avrebbe meritato di vincere: ha preso un palo ed una traversa che avrebbero potuto mettere il Napoli KO. Per fortuna degli azzurri le partite sono fatte di episodi. Però, se al 90’ vai in vantaggio proprio grazie ad un episodio favorevole, devi essere in grado di gestire il momento. Anche Gattuso si è arrabbiato, perché l’errore di Manolas non è da giocatore della sua esperienza. Le grandi squadre, in quel caso, avrebbero perso tempo, spazzato palla o fatto fallo. Invece hanno sbagliato tutti, a partire da Di Lorenzo, passando per Bakayoko e finendo con il fallo da rigore commesso dal greco. Scudetto? La Juventus proverà a rincorrere le milanesi, ma è una stagione un po’ particolare per i bianconeri. Diritti TV? Non so nulla di come finirà, posso solo dire che la piattaforma Dazn è cresciuta tantissimo. All’inizio c’era qualche problemino, ma adesso è tutto risolto. È un gruppo che lavora bene, composto da tanti giovani, e non è un caso che oggi possa permettersi di competere con altre aziende di altissimo livello”.