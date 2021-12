Donnarumma: “Insigne? E’ un grande amico, non vedo l’ora di andare in Nazionale per stare con lui”

Al Peppy Night Fest, la trasmissione di Peppe Iodice in onda tutti i lunedì sera su Canale 21 è intervenuto il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, che ha parlato del suo rapporto con Lorenzo Insigne: “Lorenzo lo sento sempre, è un grandissimo amico e non vedo l’ora di andare in Nazionale per stare con lui”.

Sulla sua esperienza al PSG: “Si sta benissimo, la città è stupenda e la squadra è molto forte. Messi è un bravissimo ragazzo, l’ho conosciuto quest’anno, è un fenomeno. Qui sono tutti bravi ragazzi, la sera organizziamo cene e stiamo insieme. Ho trovato un bellissimo ambiente, non me lo aspettavo”.

Sul rapporto con Napoli: “Con la mia terra ho un rapporto incredibile, quando ho l’opportunità torno sempre a Napoli e dalla mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare a Natale, andare via non vuol dire perdere le origini. Non è facile dopo tanti anni in Italia andare all’estero. Mi manca, mi manca la mia famiglia, ma mi sto adattando e sto trovando tanti amici italiani qui”.