Dotto: “Spalletti è un grande allenatore che sa gestire lo spogliatoio”

Matteo Dotto, giornalista, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ giusto provarci anche in Europa League, il Napoli non dovrebbe avere troppi problemi nel superare il Legia in casa. In campionato 8 vittorie su 8 fanno sognare, e l’Inter a -7 è un dato importante. E’ giusto non fare brutte figure in Europa, il Napoli ha un nome pesante ed è giusto che rispetti la sua tradizione. Sappiamo però quanto sia difficile il doppio binario, soprattutto quando si parla di partite di Europa League che si giocano di giovedì sera. E’ giusto mandare in campo contro il Legia una squadra competitiva ma la testa deve già andare a Roma, dove si affronterà una squadra molto arrabbiata che ha giocato molto bene contro la Juve. Anche contro il Toro era una partita difficile, l’appetito vien mangiando e sarebbe un sogno vincere anche a casa Mourinho arrivando a nove vittorie consecutive. Spalletti? E’ sempre un grande allenatore, un istrionico personaggio che dà molto in conferenza stampa. E’ un grande personaggio per una grande piazza e credo che riesca a gestire al meglio lo spogliatoio. Sicuramente Lozano si sarà sentito un po’ umiliato dal cambio, la sostituzione brucia un po’ anche perché arrivava dalle partite della sua nazionale. Spalletti però ha grande esperienza in questo senso, ha allentato grandi squadre e sa tenere in mano lo spogliatoio. Milan? Sono un po’ stufo dell’Ibracentrismo nel Milan. Mi sorprendo quando Ibra gioca e non quando non gioca, visto che ha 40 anni. Forse al Milan manca quell’attaccate giovane come Scamacca, credo che a gioco lungo questo possa penalizzare un po’la squadra di Pioli. Juve? Sta ritrovando la sua dimensione, ma le squadre che ha davanti sono tante. Ha vinto quattro parte tutte col minimo scarto, la strada per recuperare è ancora lunga ed è giusto andare per gradi. Credo che la Juve ci terrà a fare bella figura in campo internazionale, Allegri non ha vinto niente ma a differenza di Conte è arrivato due volte in finale di Champions”.