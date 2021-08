Dramma a Frosinone, muore 46enne colto da malore: era in fila per assistere a Frosinone-Parma

Tragedia allo stadio Stirpe di Frosinone dove questa sera mentre si era in attesa della partita Frosinone-Parma un tifoso di 46 anni è stato colto da malore e poi è morto in ospedale. L’uomo si trovava insieme al figlio adolescente in fila per entrare. Il supporter gialloazzurro è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno tempestivamente trasportato in ospedale allo Spaziani di Frosinone distante pochi metri dallo stadio. Ma i soccorsi sono stati inutili, l’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nel momento in cui è stato colto da malore i soccorritori hanno provato anche a praticarli un massaggio cardiaco ma è stato tutto inutile. Nella Curva Nord dello stadio Stirpe non appena si è appresa la notizia del decesso è calato il silenzio più assoluto. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei parenti, amici e dagli stessi tifosi canarini, che sono arrivati alla famiglia non appena è arrivata la triste notizia. L’uomo sembra stesse entrando nel settore Distinti o meglio noto come Tribuna Est.

Fonte: TG24.info