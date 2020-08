Ds Bari, Romairone sempre più vicino: poi sarà scelto l’allenatore

Il Bari e Giancarlo Romairone sono sempre più vicini. Il weekend potrebbe portare il dirigente, ultima esperienza in A con il Chievo, nell’organigramma biancorosso. In queste ore Romairone sta lavorando alla risoluzione del contratto con il club veronese, salutato nell’estate 2019, e iniziare una nuova avventura in Puglia. L’arrivo dell’ex ds tra le altre di Spezia e Carpi, protagonista nel 2012 del ritorno della Pro Vercelli in B, porterebbe allo spostamento di Matteo Scala, che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo nella stagione 2019/20, nel team organizzativo del Napoli. Si avvicinano quindi all’esito finale i giorni di riflessione della dirigenza biancorossa guidata da Luigi De Laurentiis.

Con Romairone ds, tornerebbe in ballo anche il capitolo panchina: Vincenzo Vivarini è sotto contratto ancora per un anno, ma le possibilità che il Bari cambi allenatore non sono basse. Tra i primi passi di Romairone ci sarà un contatto con Vivarini ma Gaetano Auteri, nell’ultima stagione a Catanzaro, resta un profilo molto gradito. Si segue con attenzione anche Attilio Tesser, protagonista in B sulla panchina del Pordenone rivelazione di una stagione chiusa con il quarto posto in classifica e con l’eliminazione in semifinale playoff per mano del Frosinone.

