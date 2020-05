Ds Sampdoria: “In estate ci sarà un calcio diverso che porterà tante sorprese”

Carlo Osti, ds della Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Radio 1 in merito alla ripartenza della Serie A: “Per fortuna si inizia a vedere la luce in tanti settori e anche nel calcio. Ma è importante che rinasca il paese, quindi anche il calcio ma stando attenti a tutto. Per noi è stato un momento molto difficile, siamo rimasti tutti uniti. Ora è tutto alle spalle, si riparte con nuova forza e vigore sapendo avremo davanti 13 partite determinanti per il nostro futuro. Sarà un percorso difficile, come per gli altri, perché è una situazione che non c’è mai stata. Si giocherà un calcio diverso, d’estate con temperatura alte, che porterà sicuramente delle sorprese. La salvezza è la prima cosa da raggiungere che è la cosa più importante, poi penseremo al mercato. Tutti dovremo cercare di aguzzare l’ingegno”