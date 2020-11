Dybala: ”Maradona? Follie per comprare una sua maglia! Per 20mila euro comprerei il suo piede…”

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, si è raccontano ai taccuini di ‘Vanity Fair’, raccontando anche il suo rapporto con l’Argentina e il suo Dio calcistico Diego Armando Maradona: “Sto attento a spendere soldi, la mia unica collezione riguarda le maglie da calcio. Ne ho a centinaia, tra quelle che scambio, quelle che chiedo ai compagni che vanno in nazionale e quelle che ho comprato online. In alcuni casi sono pronto a far follie, ad esempio per una maglia di Del Piero o per quella di Maradona dopo una gara tra Argentina e Brasile. La scultura col piede di Diego? Per 20 mila euro la comprerei subito. La maglietta costava di più…”