Un’annata con più ombre che luci, per Paulo Dybala. Il talento argentino, complice anche un infortunio al ginocchio, è ormai da un mese ai box. Il numero 10 bianconero, però, avrebbe stilato con lo staff medico un piano per rientrare al top della forma a Porto, per gli ottavi di Champions League. Per farlo, ha messo nel mirino la convocazione contro il Napoli, magari per uno scampolo di partita, per poter testare il suo stato di forma.