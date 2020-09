Dzeko: “Addio alla Roma? Si dice ogni anno…”

Edin Dzeko domani affronterà l’Italia con la sua Bosnia. Ma inevitabilmente, ai microfoni di Rai Sport, il centravanti della Roma ha parlato anche di mercato e dell’interesse della Juventus: “Mancano tanti giocatori, per noi è una cosa negativa. Queste due gare arrivano in un momento non positivo, siamo ancora tutti in preparazione. Le voci sull’addio alla Roma? Si dice ogni anno… Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare poi vedremo.

La possibilità di giocare con CR7 a 34 anni? Posso dire che ho 34 anni, che mi sento bene e che sono orgoglioso di questo.

L’Italia di domani? E’ forte, li conosciamo. Speriamo che anche loro siano in ritardo di preparazione, abbiamo iniziato da pochi giorni e speriamo che anche l’Italia sia nelle stesse condizioni. Cosa è cambiato rispetto all’ultima partita? Erano tempi diversi, eravamo al 100% della forma. Ora non so cosa aspettarmi, per me e per i tanti ragazzi che saranno in campo sarà la prima partita stagionale, durante il ritiro. Io comunque sono sereno”