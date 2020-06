E’ la notte del Benevento: basta un punto nel derby contro la Juve Stabia per l’aritmetica Serie A

E’ la notte del Benevento. Basta un pareggio contro la Juve Stabia per brindare al ritorno alla Serie A, per stappare champagne, per certificare con i numeri una stagione fantastica, assolutamente dominata dalla squadra da Pippo Inzaghi.

Una marcia incredibile, numeri da record, gli investimenti di una società che ha saputo programmare il pronto ritorno nella massima serie e che adesso non si farà trovare impreparata sul mercato perché sia un lungo parcheggio. Intanto, ecco la notte del Benevento, basta un pareggio per non attendere i risultati degli altri. In caso contrario, bisognerebbe che non vincesse una tra Crotone e Spezia. Ma sono dettagli, il Benevento è pronto per la festa.

Fonte: Alfredopedullà.com