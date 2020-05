ECA, Duka: ”Contratti? La FIFA ne ha previsto il prolungamento fino al fine stagione”

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro dell’ECA è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Noi siamo tornati ad allenarci. Pensiamo di iniziare il campionato il 3 giugno. Abbiamo giù tutte le date per riprendere, aspettiamo solo una conferma ufficiale del Governo albanese.

MODELLO TEDESCO – “Nel nostro Protocollo abbiamo previsto che se c’è qualche positivo, quarantena per il singolo e non per l’intera squadra”

QUESTIONE CONTRATTI – “La FIFA ha già fatto una regola per spostare le scadenze dei contratti, ora dovrà essere recepita dalle Federazioni. Le società potranno prolungare i contratti fino al termine della stagione”

CHAMPIONS – “Decisioni le prendiamo il 17 giugno: i campionati dovrebbero finire entro il 3 agosto. In consiglio possiamo discutere per dare più spazio per finire i campionati. E’ possibile fare gara secca, con semifinale e finale a Istambul”