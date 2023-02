Eintracht Francoforte, Glasner: “Il Napoli ti mette pressione. Kolo Muani? Poteva avere il giallo

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, dopo la sconfitta col Napoli, ha parlato in Press Conference: “Sconfitta amara. Peccato per il rosso diretto a Kolo Muani, poteva starci il giallo. Sfortuna? No, abbiamo sbagliato delle occasioni. Il Napoli e’ forte, ti mette pressione. Kvaratskhelia crea occasioni. Siamo delusi, molto delusi. Se devi imparare a camminare cadi. Siamo caduti. Proveremo a tornare a camminare. A Napoli un altro attaccante provera’ a ribaltare la situazione. All’89° l’unica nostra occasione? Non e’ vero, le abbiamo costruite diverse azioni ma poi non le abbiamo concretizzate. Non siamo riusciti a sfruttare bene le nostre opportunita’. Noi non siamo stati veloci, perdendo tanti palloni. Dobbiamo accettare questo status. Magari vinceremo il Premio Nobel per la Pace in attacco”.