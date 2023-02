Eintracht Francoforte, il comunicato degli Ultras: “Nessuna coreografia permessa contro il Napoli, ma noi urleremo e canteremo ancora più forte”

Un gruppo organizzato di ultras dell’Eintracht Francoforte ha scritto un comunicato ufficiale in merito alle decisioni della Germania di non permettere nessuna coreografia nel match di Champions League contro il Napoli: “Purtroppo martedì non ci sarà la coreografia per gli ottavi di finale di Champions League. Avremmo potuto superare le difficoltà causate dalla conversione della curva, oltre che dall’elevato numero a doppia cifra di Daspo per i componenti del nostro gruppo di durata plurigiornaliera (rilasciati dalle forze dell’ordine). Ma purtroppo ci sono anche i Vigili del fuoco di Francoforte. Qui, dopo la “scandalosa” accoglienza romana per la vittoria dell’Europa League, si è imposta una linea in cui vigili del fuoco superano ogni competenza e le decisioni sulla nostra squadra vengono prese alle spalle della tifoseria. Già nelle partite contro Darmstadt, e contro Marsiglia e Tottenham in Champions League, ci sono state azioni in curva con mezzi convenzionali, come drappi e bandiere. Il momento clou è stata sicuramente l’accusa delle autorità secondo cui i coriandoli dei tifosi dovevano essere coordinati con loro in anticipo, e poi sono stati addirittura proibiti. I vigili del fuoco stanno attualmente agendo in questo modo anche in altre città tedesche – per combattere i fuochi pirotecnici in generale. Chiunque sano di mente, ovviamente, balbetta che vietare la coreografia non significa vietare i fuochi d’artificio. Lo stesso vale per le nostre coreografie – che non comportano mai rischi per la sicurezza o di ferimento. Piuttosto, da decenni a Francoforte utilizziamo un metodo già consolidato che si usa durante i concerti o i grandi eventi, un metodo che è considerato un modello. Sfortunatamente, dopo la Polizia, a Francoforte anche i vigili del fuoco stanno iniziando ad essere coinvolti contro la tifoseria militante, in ultima analisi a scapito dei nostri tifosi al Waldstadion. Ecco perché sarà ancora più importante per i nostri tifosi cantare domani sera contro il Napoli, in un’atmosfera straordinaria, urlando: “Quarti di finale!”. E per dare anche uno spettacolo visivo, prendi i coriandoli e lanciali a comando durante il riscaldamento delle squadre. Non ci faremo fermare dalle vessazioni delle autorità! Tutto per l’Eintracht Francoforte!”.