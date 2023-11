Elmas a DAZN: “Mazzari? Ha dato una grande mano, era fondamentale vincere”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo iniziato contro una grande squadra come l’Atalanta e sapevamo che fosse difficile, ma dovevamo fare qualcosa, siamo ancora i Campioni d’Italia, abbiamo parlato tra noi, era fondamentale vincere, in questi giorni che siamo stati insieme siamo stati uniti e si è visto in campo. Come allenatore ha fatto belle cose, ha dato una grande mano e ha fatto una cosa incredibile in questi giorni. Assist di Osimhen sul mio gol? E’ anche un suo gol, mi ha dato un pallone unico! Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita, ci sono sfide importanti, sapete come siamo messi, dobbiamo pensare ad allenarci bene, stare uniti e fare meglio nelle altre partite. Il segno del cuore nella mia esultanza? E’ per i tifosi e per tutte le persone che amo, è stato bello, non segnavo da tanto tempo. Olivera? A noi dispiace che un compagno si sia fatto male, gli voglio bene come a tutti, per questo l’ho abbracciato, mi fa bene vederlo sorridere”.