Elmas a Mediaset: “Coppa Italia? E’ una competizione molto importante per noi”

Elijf Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Veniamo da due partite importanti, ma ora è più importante, giochiamo contro una squadra difficile e dobbiamo fare meglio per andare avanti. Questa competizione è molto importante per noi e speriamo di fare bene. Insigne infortunato e Petagna in attacco? Tutti i giocatori in attacco sono forti, per me che sono sia centrocampista che attaccante, quando gioco con loro è troppo facile, per questo sono contento e spero di fare bene”.