Elmas: “Stiamo facendo un buon lavoro. Spalletti mi ha dato fiducia”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli perfetto? Stiamo facendo un buon lavoro con Spalletti e i compagni, siamo contenti e andiamo avanti. Quest’anno sono cambiate tante cose, in campo siamo più squadra, tutti pensiamo come uno solo e per questo siamo così forti. Spalletti? Mi ha dato un po’ fiducia e spero di fare sempre meglio. Il mio ruolo preferito è numero 10 esterno ma posso giocare in ogni ruolo, per me non è un problema, voglio fare bene per la squadra, voglio che la squadra vinca, anche se non gioco. Se parliamo di scudetto? E’ ancora presto per parlare di questo. Ci sono squadre come Inter, Milan, non si sa niente fino alla fine, pensiamo solo a vincere le partite, questo per noi è l’unica cosa che conta. Dobbiamo vincere tutte. Con la Salernitana quali sono i rischi? Ci sono tanti rischi ma andiamo là per vincere, per noi contano solo i tre punti e portarli a casa. Ho voglia di fare gol, a volte non riesco, ma l’importante è giocare bene e che la squadra vinca, non è importante chi segna ma conta vincere. Insigne? E’ un campione, è fortissimo, calcia lui i rigori, è il nostro capitano e il nostro leader. Il mio cognome si pronuncia Elmas, non Elmàs. Maradona è unico, è il più grande, è unico per Napoli e per tutto i tifosi. Un saluto grande ai tifosi e forza Napoli sempre”.