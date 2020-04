Emergenza Coronavirus. Campania, De Luca annuncia: “Piano per lo screening di massa”

Un piano regionale di screening di massa che coinvolgerà centinaia di migliaia di cittadini campani nel corso delle prossime settimane. E’ quello a cui sta lavorando il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ne ha illustrato le linee.

“E’ un piano ordinato – spiega – organizzato, non propagandistico, che sarà articolato in tre azioni”.

“E’ in corso di definizione in queste ore un Piano regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Questo piano di monitoraggio, di prevenzione e di cura relativo al Covid-19, deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali. La fase 2, che è ormai prossima, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. A tal fine – annuncia De Luca – si svolge oggi una riunione operativa tra la task force regionale, i dirigenti del Cotugno, e i responsabili di tutti i laboratori pubblici oggi attivi”.