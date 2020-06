Empoli, Ciciretti potrebbe restare a lungo in Toscana: il Napoli studia la soluzione migliore

L’Empoli comincia a studiare per il suo futuro in Serie B a partire dai suoi calciatori.

A cominciare dalle posizioni dei calciatori in scadenza, tra i quali figura Amato Ciciretti: una situazione legata all’eventuale promozione in Serie A dei toscani, da cui dipenderebbe l’obbligo di riscatto.

Dopo questi mesi, la situazione si è evoluta, e pare che il riscatto voglia essere esercitato dagli azzurri a prescindere da quello che sarà il risultato sportivo della stagione attuale. Situazione, questa, che il Napoli, proprietario del cartellino del classe ’93, potrebbe accettare, mantenendo una percentuale sulla futura rivendita da parte dell’Empoli; anzi, qualora non ci fossero le condizioni per l’obbligo di riscatto, si parla già di piano B.

Sembra insomma che nel futuro di Ciciretti ci sarà ancora l’Empoli.

fonte: pianetaempoli.it