Empoli, Corsi: “C’è molto meno talento negli ultimi anni tra i giovani napoletani”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha risposto indirettamente a De Laurentiis dopo le parole sui giovani napoletani. Ecco le sue parole:

“Rispetto agli anni scorsi c’è molto meno talento nel napoletano e l’ho detto anche a De Laurentiis. Noi come Empoli a fine anni Novanta e inizio Duemila ne prendevamo tanti, ma oggi non ci sono i talenti che c’erano all’epoca. Sarà banale, ma forse è dovuto al fatto che non si giochi più tanto per strada, che si preferisca stare comodi”.