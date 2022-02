Empoli, Corsi: “Parisi? Vogliamo proteggere la squadra dal mercato. Su Giuntoli dico che…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Zamparini? Una persona che ha segnato la storia degli ultimi trent’anni di calcio. Lo conobbi negli anni ’90 e l’ho sempre apprezzato anche nelle sue uscite più bizzarre. Ricordo la sua simpatia e la sua conoscenza del calcio. Abbiamo ceduto Ricci che per noi era molto importante, la società ha bisogno di mettere in sicurezza i conti e ci è dispiaciuto dover cedere Ricci. Abbiamo un 2002 che riteniamo abbia le stesse prospettive di Samuele. Parisi, Bajrami e Viti? Noi vogliamo proteggere la squadra da questi discorsi. In passato mi è successo di fare 30 punti nel girone d’andata e 16 nel girone di ritorno perchè si chiacchierava di Tonelli, Mario Rui, Zielinski ed altri. Mi auguro che si smetta di parlare dei nostri calciatori in ottica mercato. Non c’è bisogno di parlarne, ho parlato molto di Ricci perchè a diciassette anni già giocava da titolare. Giuntoli? Conosce certi giocatori prima di tutti.Giuntoli è a stretto contatto col nostro diesse. Zamparini era una persona e un dirigente che ha segnato il mondo del calcio, l’ho sempre apprezzato dal primo momento che l’ho conosciuto.” “Abbiamo venduto Ricci che per noi era un giocatore importante, normalmente non facciamo queste operazioni a Gennaio ma noi siamo una società che deve mettere in sicurezza i conti. Sarà difficile giocare con noi, vogliamo lottare per la salvezza e daremo il 105%. Abbiamo preso un terzino giovane per coprire l’infortunio di Marchizza, siamo completi.” “Uno dei nostri problemi è di proteggere la squadra da tutte queste voci di mercato, fortunatamente Gennaio è passato. In passato spesso le voci che parlavano di nostri giocatori ci hanno penalizzato nel girone di ritorno”.