Empoli, Dionisi sul quarto turno di Coppa Italia: “Contro il Brescia farò turn-over, ma voglio continuità di prestazione e risultati”

In vista della gara di Coppa Italia, valevole per il quarto turno, tra Brescia ed Empoli è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei toscani Alessio Dionisi. La vincente tra le due affronterà il Napoli agli ottavi di finale:

“L’atteggiamento deve esser quello giusto, l’Empoli deve riconoscersi e magari anche passare il turno: non sapremo che Brescia affronteremo, ma sono certo che non sbaglieremo atteggiamento. In campo andranno i calciatori che finora hanno giocato meno, ci sarà turn over, ma chiaramente nel segno della continuità di quello che stiamo facendo: gioca l’Empoli, no ragazzi che non meritano, e nessuno deve dimostrare nulla. So cosa possono dare, tutti, vedo come crescono: al massimo devono dare ulteriori certezze e consapevolezze a loro stessi, far vedere chi sono agli addetti ai lavoro, ma io non ho aspettative particolari perché so che daranno tutto. Voglio solo continuità di prestazioni e risultati, che vuol dire dar continuità di squadra”.