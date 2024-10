Empoli, Henderson: “Napoli? Sarà una gara difficile, Gilmour per me è fortissimo”

Liam Henderson, centrocampista dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a La Nazione:

Domenica arriva la capolista Napoli, un’altra partita tosta..

“Per me non esiste una gara semplice in Serie A, specialmente quando giochi contro squadre che hanno grande qualità come il Napoli. Sappiamo che è una partita difficile, noi andremo in campo come sempre per dare il nostro massimo. Durante la gara dovremo restare uniti e giocare insieme da squadra, come abbiamo sempre fatto finora”.

Trovate il Napoli forse nel suo miglior momento di forma, anche se non avrà Lobotka, però è un’altra bella occasione per confermare quanto di buono fatto finora…

“Certo, dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare così. Il mister, insieme con il suo staff, è stato bravissimo a metterci questo pensiero in testa. Anche se non ci sarà Lobotka probabilmente ci sarà Gilmour, un altro scozzese che per me è fortissimo. Non è semplice giocare contro questi campioni”.

Oltre a lei e Gilmour ci sarà anche McTominay, ben tre scozzesi nella stessa gara, come sta il vostro movimento?

“In questo momento benissimo, si vede. Oltre ai due del Napoli ci sono anche Ferguson al Bologna e Doig al Sassuolo”