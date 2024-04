Empoli-Napoli 1-0, le pagelle di IamNaples.it: un disastro

L’Empoli batte il Napoli 1-0 grazie al gol realizzato da Alberto Cerri al 4′. Un’altra catastrofe per una stagione drammatica dei partenopei, che non aspettano altro che la fine, anche se mancano ancora cinque giornate. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Difficile chiedergli qualcosa sul gol subito, l’Empoli poi costruisce altre occasioni in cui, però, viene graziato dagli avversari.

Di Lorenzo 5: Lontano parente del giocatore straordinario a cui i tifosi del Napoli si erano abituati, si perde insieme a Ostigard Cerri in occasione del gol. Non è pungente in fase offensiva.

Ostigard 5: Male in fase d’impostazione, perde contatto con Cerri quando lo deve marcare in area. Sbaglia diversi movimenti permettendo agli avversari di arrivare praticamente in porta.

Juan Jesus 5,5: E’ quello con l’atteggiamento più positivo, ma gli errori ci sono e sono dovuti anche a una pessima prestazione di Natan che lo fa esporre troppo.

Natan 4: Un disastro sotto ogni punto di vista, la fotografia della sua stagione è la sua uscita su Gyasi in occasione del gol. Inadatto a questi livelli. Dall’intervallo Mazzocchi 5,5: Non è lui che deve salvare la situazione, il suo ingresso permette al Napoli di avere un giocatore semplicemente più adeguato al ruolo e al momento. Fa quel che può.

Anguissa 5: A volte sembra ciondolare in mezzo al campo alla ricerca di qualcosa, non trova il pallone e quando lo fa rallenta l’azione. Poco coraggio quando deve finalizzare.

Lobotka 5,5: E’ uno di quelli che prova a fare il possibile pulendo un po’ l’azione, cercando sbocchi per i compagni, ma è troppo poco per una squadra che ha perso tutto in pochi mesi. Dall’88’ Simeone s.v.

Zielinski 5: Se la squadra campione d’Italia in carica ha come riferimento un suo praticamente ex c’è qualcosa di sbagliato. Non dà spunti, nel finale tocca tanti palloni ma senza mai dare l’input decisivo.

Politano 5: Molto volenteroso, in alcune situazioni è anche aiutato da Di Lorenzo in fase offensiva, ma non è mai pericoloso e col passare dei minuti si spegne. Dal 72′ Ngonge 5: E’ ben marcato da Pezzella prima e Cacace poi, non passa mai e non crea occasioni da gol.

Osimhen 5: Chiuso benissimo dai difensori avversari, lotta su ogni pallone, però anche lui sbaglia delle giocate anche semplici e non risulta mai pericoloso.

Kvaratskhelia 5: Prova a dare la scossa girando a 360° per il campo, quasi agendo da trequartista, però è ben marcato dagli avversari e col passare dei minuti si innervosisce. Anche per lui zero spunti. Dal 72′ Raspadori 5: Praticamente impalpabile quando gioca a sinistra.

Calzona 5: Ancora problemi difensivi, ma stavolta il Napoli non segna, anche per bravura dell’Empoli, e complica ancor di più la qualificazione alle Coppe europee. La squadra sembra spenta, in alcuni tratti della partita disastrosa. Si accende per iniziative individuali o per dei principi di gioco realizzati in modo molto lento. I cambi tolgono ancora più verve alla fase offensiva, e in più Simeone in campo troppo tardi.

Nico Bastone