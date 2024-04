Empoli, Nicola a DAZN: “I miei ragazzi sono stati sempre concentrati”

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: “Le gare si vincono con un piano tattico, l’interpretazione in campo fa la differenza, quando riesci ad avere intensità e spirito di gruppo e uscire in pressione coi tempi giusti, il primo tempo nostro è stato di grande qualità. Il Napoli ha le sue qualità, è una squadra temibile, i ragazzi sono stati sempre concentrati e sono contento per loro, avevamo bisogno dei risposte che nelle precedenti 13 partite non avevamo avuto. Le gare contro Torino e Napoli sono state giocate con un livello importante, la scorsa (contro il Lecce, ndr) non siamo satti concentrati nei calci piazzati. Quanto vale questa vittoria? Credo che sia un campionato in cui le squadre sono talmente competitive e battagliere, tutte hanno idee, puoi fare punti contro chiunque. Alla fine contano i punti che fai indipendentemente degli avversari che incontri. Cerri? Nessuno può prendersi il lusso di perdere un giocatore, si cerca di mettere tutti nello stato di forma ideale, Cerri sarebbe al secondo gol, l’ha fatto a Lecce, oggi ha fatto un gol importantissimo e siamo contenti per lui, se riesce a trovare continuità di prestazione può trovare continuità di gol. Ora vediamo cosa gli è accaduto. Non possiamo fare a meno nemmeno di un giocatore in rosa, come Fazzini entrato sempre a gara in corso. Fazzini sta acquisendo intensità d gioco cosa che fa di lui un calciatore che può arrivare ad altri livelli. E’ stata la miglior partita, non abiamo subito molto le squadre incontrate su palleggio o azioni ma su poca attenzione su calci piazzati o passare dal gioco attivo ad inattivo, o non saper leggere i momenti e i rischi. I ragazzi oggi sono stai attenti, pratici e anche coraggiosi quando dovevano giocare la palla. Dobbiamo continuare a lavorare così e giocare senza pensare che una partita è più importante dell’altra, perchè se non andiamo a 2mila all’ora diventa difficile”.