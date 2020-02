Entella, Dezi: “Obiettivo salvezza. Dietro corrono serve fare punti”

Riprendere il cammino verso l’alta classifica dopo il brutto ko contro il Benevento. Sarà questo il mood della Virtus Entella nel match di venerdì contro il Crotone. Contro i calabresi un altro scontro diretto per la zona playoff, in un ‘Comunale’ a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. “Devo dire che l’impatto è stato molto positivo – spiega Jacopo Dezi dalle colonne di Tuttosport – I compagni mi hanno accolto benissimo e di questo devo ringraziarli. Mi sono ambientato bene fin da subito. Sembra che sia qui già da tanto tempo. Devo ringraziare tutti, dalla squadra al mister e lo staff. Dopo di che, devo ringraziare specialmente la società per avermi dato l’opportunità di venire a Chiavari. Obiettivi? Il traguardo primario resta la salvezza. Dietro corrono, la classifica è corta, ma noi non dobbiamo guardarla e pensare a fare più punti possibili, giocando bene partita dopo partita. Non è una frase fatta, ma è la verità: in pochi punti ci sono tante squadre. Sono venuto qui per dare una mano alla squadra e dare il mio contributo. L’Entella è una squadra che sa anche giocare bene, ha giocatori di qualità, il mister è bravo ed è una squadra che lotta sino alla fine. Lo abbiamo dimostrato, ad esempio, nella gara in quel di Venezia, ma ho visto che è stato così anche in occasioni precedenti”.