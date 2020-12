Eredivisie, AZ-Groningen 1-2: l’Alkmaar chiude in 9 uomini

Termina 1-2 AZ Alkmaar-Groningen, match valevole per l’undicesimo turno di Eredivisie. I padroni di casa passano in vantaggio al 21′ con una rete del capitano Koopmeiners, su assist di Martins Indi. Al 57′ il centrocampista norvegese Midtsjo rimedia il secondo giallo e lascia l’AZ in dieci. Gli ospiti approfittano della superiorità numerica e al 69 ‘ e al 74′ firmano la rimonta con una doppietta di El Messaoudi. All’85’ viene espulso per doppia ammonizione anche Martins Indi, i padroni di casa rimangono così in nove e non riescono a trovare il gol del pareggio. Non inizia bene l’avventura dell’AZ Alkmaar post-esonero di Slot.