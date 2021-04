Eriksen: “Al Maradona per vincere, ma siamo stati sfortunati”

Christian Eriksen, autore del gol del pareggio dell’Inter contro il Napoli, a Inter TV ha analizzato così la gara: “Siamo venuti per vincere, ma siamo stati sfortunati nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo lottato per cercare il pareggio, ci siamo riusciti, conquistando un punto fondamentale. A questo punto è una gara in meno, e poco a poco ci stiamo avvicinando al traguardo finale. Volevamo vincere, ma l’importante è aver comunque raccolto punti in un campo difficile come quello del Napoli. Per cui siamo concentrati sul nostro percorso”.