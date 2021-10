Eriksen, le parole di Marotta sul suo eventuale ritorno: “Non possiamo fare ipotesi”

“Eriksen ha rischiato di morire, è stato un dramma. Siamo stati tempestivi per cercare di capire quanto fosse successo, per avere una prima diagnosi. È una cosa molto complessa, ancora oggi non abbiamo certezze sull’accaduto”. Parla così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: “Se è possibile ipotizzare un rientro? Siamo contenti di averlo ancora tra noi, al momento non possiamo fare ipotesi, aspettiamo un po’ l’evolversi della situazione. Al momento opportuno valuteremo il futuro, anche noi abbiamo ottimi consulenti medici. Fortunatamente abbiamo ritrovato la persona e questo conta più di tutto.

Fonte: TMW