Secondo quanto raccolto dalla redazione di IamNaples.it, Hubert Idasiak sarà tra in convocati per la finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juve. Il giovane calciatore sarà il terzo portiere e prenderà in rosa il posto di Ospina che é squalificato, dopo l’ammonizione rimediata nei minuti finali di Napoli-Inter. Idasiak fu convocato per la prima volta in prima squadra contro il Perugia per la gara di Coppa Italia (ottavi di finale) dello scorso 14 gennaio.

DI WILLIAM SCUOTTO