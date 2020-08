Sono attualmente 34 i convocati nel ritiro del Napoli. Tuttavia, ieri si è infortunato Mario Rui, che ha riportato una ‘forte contusione al ginocchio‘ come riferito dal sito del club partenopeo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, con Sebastiano Luperto utilizzato come terzino sinistro, è stato convocato Alberto Senese, difensore della Primavera per impedire a Gattuso di avere un centrale in meno in allenamento