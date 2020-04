ESCLUSIVA – TyC Sports, César Merlo: “Lozano? Necessita di fiducia. Cavani al Boca è economicamente impossibile…”

L’emergenza coronavirus ha sostanzialmente fermato il calcio in ogni paese del mondo -eccetto Bielorussia e Nicaragua-. Una situazione particolare la stanno vivendo anche in Superliga Argentina: il campionato è terminato circa un mese fa e ha visto la vittoria del Boca Juniors, con il River Plate finito al 2° posto. Al momento dello stop, erano ancora in corso la Copa Superliga e le due competizioni continentali: la Libertadores e la Copa Sudamericana.

La redazione di IamNaples.it ha contattato César Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, Radio Mitre e Super Deportivo. Diversi i temi toccati, tra cui l’interesse del Boca e del River rispettivamente per Cavani e Higuain; ma anche un pensiero rivolto verso Hirving Lozano, che in questa prima stagione al Napoli ha deluso le aspettative

C’è la possibilità che Cavani vada al Boca Juniors e Higuain al River Plate?

“Dunque su Higuain l’entourage mi ha scartato totalmente questa possibilità, nonostante si scriva molto non c’è nulla. Su Cavani è nato tutto da una dichiarazione sua riguardo al Boca Juniors, da cui poi si è parlato di questa potenziale trattativa. Ma nel programma radiofonico che conduco, è intervenuto il presidente del Boca e ha detto che nonostante siano lusingati dalle parole di Cavani, è economicamente impossibile per la situazione in cui si trova l’Argentina”

Con il coronavirus, in Superliga ci saranno dei tagli agli stipendi? Quando si riprenderà la stagione?

“Ancora non si sa quando riprenderà la stagione. Alcuni dirigenti AFA parlano della possibilità di riprendere a metà maggio ma non c’è nulla di certo, perché ovviamente serve l’ok del Governo. I club stanno iniziando a discutere coi giocatori degli stipendi: il Racing ha ridotto i salari per questo periodo, il Boca ha aperto le negoziazioni per un possibile ritardo nei versamenti (non toglie soldi, ma paga dopo). Tanti club stanno parlando coi giocatori e valutando le varie opzioni. Il River, per ciò che si dice ora, pagherà regolarmente“.

Cosa ne pensi del finale della Superliga, con il Boca campione e il River secondo? Gallardo con la vittoria del campionato avrebbe potuto anche lasciare il River?

“Il Boca è stato impeccabile, e il River ha di fatto perso il titolo alla penultima, pareggiando in casa col Defensa y Justicia. Gallardo sarebbe rimasto comunque, con o senza titolo“.

E’ possibile che in Superliga si ritorni a 30 squadre?

“È possibile, è una delle idee dell’AFA. Deve essere approvata da un’assemblea, che si realizzerà a maggio“.

Hirving Lozano al Napoli non si è adattato molto bene, è meglio che resti o vada via?

“Credo che Lozano necessiti di tempo e fiducia. Un allenatore che lo rispetti e lo faccia sentire importante. Se questo non accadrà, meglio che Chucky vada via in prestito“.

Intervista a cura di Nico Bastone