ESPN, Martinez: “Lozano è devastante negli spazi aperti, quando attacca lo fa molto bene”

Daniel Martinez, corrispondente di ESPN, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Una volta che Lozano trova gli ingranaggi giusti della sua squadra e la squadra capisce i suoi movimenti, il Chucky si trasforma in un giocatore funzionale alla fase offensiva. Ripiega anche molto bene. Fa una prima linea difensiva interessante tante volte. Quando attacca lo fa molto bene. Per me è uno dei giocatori più interessanti negli spazi aperti. E’ devastante perché vede gli spazi, vede la porta ed una buon tiro. Stiamo iniziando a vedere il vero Chucky Lozano. Adesso Gattuso ha più titolari di 11. Non possono giocare tutti allo stesso tempo ma tutti quelli che giocano danno il massimo. C’è una struttura di squadra unica ed è questa la forza del Napoli. Maradona? Ci sarà una guerra lunga in Argentina. Una guerra legale lunga e triste. A Diego manca ancora tanto per poter riposare in pace, questo mi dispiace. Ogni giorno esce fuori un dubbio nuovo, un pretendente ad una eredità che non si sa se c’è o non c’è. E’ tutto molto triste”.