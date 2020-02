Eto’o: “Vorrei rivedere il Sarri dell’Empoli. Gasperini? Non ho mai avuto problemi”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante Samuel Eto’o ha parlato anche di alcuni allenatori di Serie A, ad esempio Maurizio Sarri, Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic:

Su Sarri: “In realtà l’allenatore che ho visto all’Empoli e quello visto al Cheslea e ora con la Juve è molto diverso. Vedevo l’Empoli giocare, quella era una squadra che giocava con personalità, usciva da dietro e anche il portiere giocava con il pallone. Per questo era bellissimo. Oggi non vediamo allenatori come Guardiola che fanno giocare le squadre, magari perdi ma quando una squadra di calcio gioca a calcio, i tifosi si divertono. Oggi guardo la Juve e non so, hanno Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, o Dybala che è un altro fenomeno. Però mi piacerebbe rivedere il mister che ho visto all’Empoli, darebbe tanto. Ieri guardavo la partita alla Juve e pensavo manchi qualcosa”.

Su Gasperini: “Il mio rapporto erano molto buoni con tutti. Lui era il mister per prendere decisioni, si può essere o meno d’accordo su alcune cose da calciatore ma non cambia il fatto che ci sono calciatori di un certo livello che devono avere un accordo con i mister ma io non ho mai avuto problemi”.

Chiosa su Mihajlovic: “È triste, ho avuto i suoi momenti difficili perché abbiamo un carattere molto simile. È una persona incredibile, dopo aver superato questo periodo è stato bellissimo. Solo lui può risollevarsi, perché un campione. Credo che se fosse successo ad altri non sarebbe stato lo stesso. Tutti i suoi consigli in quel breve periodo mi aiuteranno sempre, soprattutto mi hanno aiutato in questa fine carriera”.