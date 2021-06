Euro 2020, Croazia-Spagna 3-5 d.t.s.: gol e spettacolo a Copenaghen, Fabian in campo al 77′

Gol e spettacolo a Copenaghen tra Croazia e Spagna. In vantaggio i croati dopo un pasticcio tra Unai Simon e Pedri, subito recuperati dalla rete di Sarabia. Secondo tempo a senso unico con le reti di Azpilicueta e Ferran Torres, che hanno portato il punteggio sull’1-3. Ma a 5′ dalla fine, accade l’impossibile: la Croazia prima accorcia le distanze con Orsic e poi pareggia con Pasalic. Le Furie Rosse dimostrano carattere, non subiscono lo shock del pareggio e passano in vantaggio con Morata, che spacca la porta. Gioia anche per Oyarzabal nel 3-5 finale. Decisivo Dani Olmo con due assist. Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è entrato in campo al 77′.