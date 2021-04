Euro 2020 in Italia, il CTS frena: “L’ultima parola spetta alla politica”

Ancora dubbi per quanto riguarda lo svolgimento di Euro 2020 in Italia. Il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato a Radio Rai in merito alla possibile riapertura dello stadio Olimpico per la partita inaugurale fra Italia e Turchia oltre agli altri match casalinghi della squadra di Mancini. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:”Verrà fatto ogni sforzo per ottenere sia la partita inaugurale che per gli altri tre incontri, su questo non ci deve essere alcun dubbio ed è stato ribadito anche stamattina dal ministro Speranza. La scelta spetta alla politica, e la decisione dev’essere presa entro 7 giorni ma è auspicabile che la UEFA ci dia un po’ di tempo in più, visto che mancano ancora due mesi. Una data? Arrivare ai primi giorni di maggio sarebbe meglio, a quel punto sarebbe più fattibile poter fare una previsione. Il trend è in calo, ma è complicato fare programmi, bisogna gestire anche tutto il trasporto del pubblico allo stadio, nessuno sottovaluta minimamente l’importanza anche economica che ha l’Europeo per il nostro Paese”.