Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1 d.t.s.: decide Kane dopo un rigore inesistente

Vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020, che doveva sancire la nazionale che sfiderà l’Italia in finale domenica. Sarà quella dei ‘Tre Leoni’, grazie al 2-1 di questa sera. In vantaggio la Danimarca con un gioiello su punizione di Damsgaard, poi raggiunti poco dopo da un autogol di Kjaer. Ma è nel primo tempo supplementare che capita una cosa inspiegabile: l’arbitro concede un rigore inesistente per un presunto contatto su Sterling e Kane prima si fa ipnotizzare da Schmeichel, poi ribadisce in rete il 2-1. Sarà Italia-Inghilterra a Wembely.