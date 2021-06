Euro 2020, Inghilterra e Croazia agli ottavi: passa anche la Rep. Ceca

Giunge alla conclusione un altro girone di Euro 2020. Sterling consegna la vittoria e il primo posto all’Inghilterra, che batte la Repubblica Ceca per 1-0. Una sconfitta che non causa troppi dolori ai cechi, ripescati come una delle migliori terze visti i quattro punti in classifica. Vittoria fondamentale invece per la Croazia contro la Scozia, che grazie ai suoi campioni Modric -autore di un gol spaziale- e Perisic, passa il turno come seconda.

CLASSIFICA: Inghilterra 7; Croazia 4; Repubblica Ceca 4; Scozia 1.