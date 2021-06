Euro 2020, la prima vera sorpresa dell’Europeo: Olanda eliminata dalla Repubblica Ceca

Le sorprese nel calcio non finiscono mai. I favori del pronostico erano tutti per l’Olanda di Frank De Boer, ma la Repubblica Ceca ha sovvertito ogni pronostico. Decisive le reti di Holes e Schick, ancor più decisivo il cartellino rosso di De Ligt al 55’: gli orange dopo l’espulsione perdono completamente la testa, la squadra di Silhavy ne approfitta e vola ai quarti di finale. Sabato alle ore 18.00 ci sarà la sfida a Baku contro la Danimarca, per sognare la semifinale. Gli olandesi, dopo la mancata partecipazione nel 2016 e nel mondiale 2018, deludono ancora dopo aver dominato il girone C. Ma il giudizio del campo, alla fine, non mente mai.