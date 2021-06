Euro 2020, Zielinski e Lobotka eliminati! Fabian agli ottavi: i risultati delle partite delle 18:00

Terminano qui le partite del gruppo E di Euro 2020. La Svezia vince il girone grazie alla vittoria per 3-2 conquistata contro la Polonia a San Pietroburgo. In vantaggio di due gol con la doppietta di Forsberg, viene recuperata dalla doppietta di Robert Lewandowski, ultimo a mollare tra i suoi. Da segnalare un assist di Zielinski, al primo acuto nella manifestazione. Ma nel finale è Claesson a infrangere i sogni di gloria dei polacchi, costretti a lasciare la manifestazione.

Larga vittoria invece per la Spagna contro la Slovacchia a ‘La Cartuja’. L’episodio che ha dato il via al dominio delle Furie Rosse è l’autogol di Dubravka. In gol anche Laporte, Sarabia, Pau Torres e l’autogol di Kucka per lo 0-5 finale. Lobotka è entrato in campo al 46′, mentre Fabian Ruiz ha visto la vittoria dei suoi dalla panchina. La Slovacchia non rientra tra le migliori terze e viene eliminata da Euro 2020.

SVEZIA-POLONIA 3-2: 2′ Forsberg, 59′ Forsberg, 61′ Lewandowski, 61′ Lewandowski, 94′ Claesson.

SLOVACCHIA-SPAGNA 0-5: 30′ aut. Dubravka, 48′ Laporte, 57′ Pablo Sarabia, 67′ Ferran Torres, 71′ aut. Kucka.

CLASSIFICA GRUPPO E: Svezia 7 punti; Spagna 5; Slovacchia 3; Polonia 1.